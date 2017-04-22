Güney Afrika'daki Trafik Kazasında 19 Çocuk Hayatını Kaybetti





Güney Afrika'nın başkenti Pretoria'da gerçekleşen bir trafik kazasında 19 çocuk hayatını kaybetti. Öğrencilerin bulunduğu bir minibüsün bir kamyonla çarpıştıktan sonra alev aldığı, yangın çıkmadan önce ise ilk yardım ekiplerinin minibüsten yedi çocuğu kurtardığı aktarıldı. Minibüsün otobandan çıkarken karşılaştığı kamyonun hızını anlayamadan çarpıştığı kaydedildi. Kazada minibüs şöförü hayatını kaybederken, kamyon şöförü kurtarılabildi.



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