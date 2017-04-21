Güney Afrika'da Otobüs Kazası: 20 Öğrenci Ölü

Güney Afrika'nın başkenti Pretoria'da meydana gelen otobüs kazasında 20 öğrenci hayatını kaybetti. Güney Afrika'nın başkenti Pretoria'da bugün bir otobüs ile karşıdan gelen kamyonun çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Minibüs, Mpumalanga'daki Verena ve Gauteng'deki Bronkhorstspruit arasındaki tek istasyon olan R25'deki bir kamyonla çarpıştı. Çarpışmadan sonra otobüs alev aldı. İlk belirlemelere göre kazada, 20 ilkokul ve orta okul öğrencisinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gauteng eyaletindeki eğitimden sorumlu olan yetkili Panyaza Lesufi, kazayı "karanlık bir gün" olarak tanımladı. Acil tıbbi hizmeti ER24'den yapılan açıklamada, itfaiyecilerin olaya hemen müdahale ettiği belirtildi. Eğitim departmanı ise Twitter hesabından, "Bu büyük bir kayıp ve trajik haberden dolayı derin üzüntü duyuyoruz" açıklamasını yaptı.



Güney Afrika, dünyanın en ölümcül yollarından birine sahip. Ülkenin Karayolu Trafiği Yönetim Şirketine göre, Ekim 2015'ten itibaren bir yıl içersinde trafik kazalarında yaklaşık 13 bin 673 kişi hayatını kaybetti.



(İHA)