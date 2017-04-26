Güney Afrika'da Nükleer Enerji Anlaşmasına Yargı Engeli

Güney Afrika'da Western Cape Yüksek Mahkemesi, Rusya ile yapılan nükleer enerji anlaşmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Güney Afrika'da Nükleer Enerji Anlaşmasına Yargı Engeli

Güney Afrika'da Western Cape Yüksek Mahkemesi, Rusya ile yapılan nükleer enerji anlaşmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Güney Afrika ile Rusya arasındaki nükleer enerji anlaşmasının anayasaya aykırı olduğu belirtildi.

Karara gerekçe olarak ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve kamuoyunun nükleer enerji santralleri hakkında yeterince bilgilendirilmemesi gösterildi.

Hükümetten ve Güney Afrika Elektrik Sağlama Şirketi (ESKOM) yetkililerinden ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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