Güney Afrika'da Muhalefetten İktidara Kınama

Güney Afrika'da ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA), Devlet Başkanı Jocab Zuma'nın eski eşi ve eski Afrika Birliği Başkanı Dlamini Zuma'nın üst düzey güvenlikle korunarak gereksiz harcama yapıldığı gerekçesiyle iktidar partisini kınadı.



DA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, "İktidardaki Afrika Ulusal Kongresi Partisinde (ANC) sadece parti yetkilisi olan ve hiçbir üst düzey görevi bulunmayan eski Afrika Birliği Başkanı Dlamini Zuma'ya üst düzey koruma sağlanarak devlet bütçesini zarara uğratıldığı gerekçesiyle iktidar partisini kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, "Dlamini Zuma'ya üst düzey koruma tahsis edilmesini, devlet kaynaklarının korkunç şekilde kötüye kullanılması olarak niteliyoruz." ifadesi kullanıldı.



Öte yandan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Dlamini Zuma'ya aldığı tehditler nedeniyle üst düzey koruma tahsis edildiği bildirildi.



Devlet Başkanı Jocab Zuma'nın eşi Dlamini Zuma, Afrika Birliği Başkanlığı görevini, şubat ayında, Etiyopya'da yapılan Afrika Birliği zirvesinde Alpha Conde'ye devretmişti.



Güney Afrika'nın Devlet Başkanı Jacob Zuma, gelecek yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını, yerine eşi Nkosazana Clarice Dlamini-Zuma'yı destekleyeceğini açıklamıştı.