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Güney Afrika'da "Johannesburg Karnavalı" - Johannesburg

Güney Afrika'da "Johannesburg Karnavalı" - Johannesburg

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Johannesburg Karnavalından renkli görüntüler Güney Afrika Cumhuriyeti'inin Johannesburg kentinde her yılın son gününde düzenlenen "Johannesburg Karnavalı" bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Güney Afrika'da 'Johannesburg Karnavalı' - Johannesburg

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Johannesburg Karnavalından renkli görüntüler
Güney Afrika Cumhuriyeti'inin Johannesburg kentinde her yılın son gününde düzenlenen "Johannesburg Karnavalı" bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden ilginç kostümlerle karnavalda yer alan gruplar, çeşitli dans gösterileri eşliğinde Mary Fitzgerald Meydanı'na kadar yürüdü.

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