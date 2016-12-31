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Johannesburg Karnavalından renkli görüntüler
Güney Afrika Cumhuriyeti'inin Johannesburg kentinde her yılın son gününde düzenlenen "Johannesburg Karnavalı" bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden ilginç kostümlerle karnavalda yer alan gruplar, çeşitli dans gösterileri eşliğinde Mary Fitzgerald Meydanı'na kadar yürüdü.
Güney Afrika'da "Johannesburg Karnavalı" - Johannesburg
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Johannesburg Karnavalından renkli görüntüler Güney Afrika Cumhuriyeti'inin Johannesburg kentinde her yılın son gününde düzenlenen "Johannesburg Karnavalı" bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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