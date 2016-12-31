Güney Afrika'da 'Johannesburg Karnavalı' - Johannesburg

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Johannesburg Karnavalından renkli görüntüler

Güney Afrika Cumhuriyeti'inin Johannesburg kentinde her yılın son gününde düzenlenen "Johannesburg Karnavalı" bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden ilginç kostümlerle karnavalda yer alan gruplar, çeşitli dans gösterileri eşliğinde Mary Fitzgerald Meydanı'na kadar yürüdü.