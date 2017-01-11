Güney Afrika'da İslamofobi Yaygınlaşıyor"

Güney Afrikalı Müslümanlar Birliği (SAMNET) Başkanı Faisal Suliman, "Müslümanları acımasız ve zalim gösteren programlar ülkede İslamofobinin yaygınlaşmasında etkili oluyor." dedi.



Suliman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Cape Town'daki tarihi Nurul İslam Camisi'nin penceresine "kanlı domuz burnu" bırakıldığını, Kalk Bay mevkisindeki Jamiah Camisi'nin duvarlarına ise kan lekesi sürüldüğünü söyledi.



Bu olayları üzüntüyle karşıladıklarını belirten Suliman, 55 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 2'si oluşturan Müslümanların diğer vatandaşlarla uyumlu bir şekilde yaşamlarını sürdürdüğünü ifade etti.



İslamofobinin artmasından endişe duyduklarını dile getiren Suliman, "Müslümanları acımasız ve zalim gösteren programlar ülkede İslamofobinin yaygınlaşmasında etkili oluyor. Son dönemlerde çarşaflı kadınlar bazı alışveriş merkezlerinde ayrıma tabi tutuluyor." diye konuştu.



Nurul İslam Camisi İmamı Achmat Sity ise camiye saldıran kişilerin kutsal kitapları yere attığını ve camları kırdığını anlattı.



Olayın emniyet birimlerine iletildiğini aktaran Sity, "Bu durumu üzüntüyle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.



Güney Afrika medya inceleme ağı araştırmacısı İbrahim Vawdwa da son dönemdeki saldırıların kaynağının Batı ülkelerindeki sağ politik hareketler olabileceği görüşünü savundu.



Vawdwa, "Müslümanlar olarak bu olaylarla ilgili yetkili mercilerimize şikayet etmek için gerekli adımları atmalıyız. Bu olayların gerçekleşmesine izin vermemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.