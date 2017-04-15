Güney Afrika'da "Iki Okyanus" Maratonu'nun 48'ncisi Düzenlendi - Cape
- Maratonda start verilmeden önce bazı sporcuların Filistin bayrağı açması Start verilmesi ve koşunun başlaması Bitiş noktasına ulaşan sporcular Maratona katılan Filistinli George Zeidan ile röportaj Güney Afrika'nın Cape Town kentinde 56 km'lik Old Mutual İki Okyanus Maratonu'nun 48'ncisi koşuldu.
- Maratonda start verilmeden önce bazı sporcuların Filistin bayrağı açması
Start verilmesi ve koşunun başlaması
Bitiş noktasına ulaşan sporcular
Maratona katılan Filistinli George Zeidan ile röportaj Güney Afrika'nın Cape Town kentinde 56 km'lik Old Mutual İki Okyanus Maratonu'nun 48'ncisi koşuldu. Yaklaşık 27.000 kişinin katıldığı maratonda sporculardan bazıları start verilmeden önce Filistin bayrağı açtı. Maratona katılan Filistinli George Zeidan, Güney Afrika'daki maratona ilk defa katıldığını belirterek "Bu çok özel; okyanustan okyanusa koşulan bir maraton. Yaşadığım Beytüllahim'de İsrail'in işgali sebebiyle aynı yolda 10 kilometreden fazla koşamıyorum. Umarım biz de Filistin'de bir gün Beytüllahim'deki Nativity (Doğuş) Kilisesi'nden Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kadar koşarız" dedi.