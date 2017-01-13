Güney Afrika'da Hükümetten Muhalefete "İsrail" Tepkisi

Güney Afrika iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC), ana muhalefet lideri Mmusi Maimane'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesine tepki gösterdi.



ANC'den yapılan açıklamada, Demokratik İttifak Partisi (DA) Genel Başkanı Maimane'nin Netanyahu ile görüşmesi eleştirildi.



Açıklamada, "Ana muhalefet partisi, Nelson Mandela'nın ve Oliver Tambo'nun Filistin halkıyla oluşturduğu dayanışmaya ihanet etmiştir. DA bu görüşme ile mazlumun değil zalimin yanında yer almıştır." ifadesine yer verildi.



Görüşmenin, DA'nın İsrail tarafından maddi ve manevi olarak desteklendiğini gösterdiği öne sürülen açıklamada, ANC'nin ana muhalefet partisinin tam tersi davranarak Filistin halkı için birçok uluslararası kalkınma ve dayanışma programı düzenlediği vurgulandı.



Açıklamada, DA liderinin bu ziyaretine şaşırmadıkları belirtilerek, "Bu ziyaretle muhalefet, İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerini kabullenmiştir." değerlendirmesi yapıldı.



Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, geçen hafta pazar günü ANC'nin kuruluşunun 105'inci yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Filistin halkıyla dayanışmamızın bir göstergesi olarak İsrail'i ziyaret etmeyin." demişti.



Güney Afrika hükümeti, İsrail'in Filistin politikasını ülkede 1948-1994 yıllarında beyaz azınlığın yönetimine dayanan ırkçı, ayrımcı "Apartheid" rejimine benzetiyor.



İsrail vatandaşlığı da olan Güney Afrikalıların İsrail'de askerlik yapmamaları için bazı düzenlemelere gidilen ülkede, İsrail'den ithalatın önünde de bürokratik engeller bulunuyor.