Güney Afrika'da Halk Oylaması Sona Erdi

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için Güney Afrika'daki oy verme işlemi sona erdi.



Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Güney Afrika'da yaşayan Türk vatandaşlarının, anayasa değişikliği halk oylaması için coşkulu bir şekilde sandık başına gittiğini belirtti.



Oyunu kullandıktan sonra AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ülgen, "Güney Afrika'da yaşayan Türk vatandaşları coşkulu bir şekilde halk oylamasına katıldı." dedi.



Katılımdan çok memnun olduğu referandum un Türkiye'ye layık bir şekilde barış ve huzur içinde geçirildiğini söyleyen Ülgen, Anadolu Ajansının kendilerini yalnız bırakmamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Ülgen, "Bu seçimin ülkemizin birliğine, beraberliğine ve dirliğine katkı sağlamasını temenni ediyorum." diye konuştu.



Güney Afrika'da ticaret yapan Refik Çarıkçı, bu ülkeden önce 35 yıl Almanya'da yaşadığını söyleyerek Güney Afrika'da oy vermenin farklı bir duygu olduğunu söyledi.



Ülkenin en büyük kenti Johannesburg'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren Ufuk Turan da halk oylamasının Türkiye için önemli bir adım olduğunu ifade ederek "Oyumuzu kullandık. İnşallah memleketimiz ve devletimiz için en iyisi olur." dedi.



Bin 61 seçmenin kayıtlı olduğu Güney Afrika'da, Mozambik, Zambiya, Zimbabve, Swaziland ve Lesotho Krallığında yaşayan Türk vatandaşlarının da katılımıyla 346 kişinin Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğinde oy kullandığı kaydedildi.