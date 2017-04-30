Güney Afrika'da Filistin'e Destek Koşusu - Cape Town

- Koşuya katılan kişilerin Filistin atkıları ve bayrakları taşıması Güney Afrika'nın Cape Town kentinde bir araya gelen bir grup, Filistin meselesine dikkat çekmek ve destek vermek amacıyla kıyı şeridi boyunca 5 kilometre koştu. Koşuya katılan yüzlerce kişi Filistin atkıları ve bayrakları taşıdı.