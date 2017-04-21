Güney Afrika'da Feci Okul Servisi Kazası

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı; 17 çocuk hayatını kaybetti.



Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusunda bulunan Mpumalanga vilayetinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonla çarpışan okul servisinde en az 17 öğrenci yaşamını yitirdi. Minibüste toplam 20 çocuğun olduğu bildirildi.



Olay yerinde kurtarma ve acil yardım çalışmaları sürdürülüyor. - Mpumalanga