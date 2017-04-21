Güney Afrika'da Feci Okul Servisi Kazası (2)

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı; 20 çocuk hayatını kaybetti.



Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusunda bulunan Mpumalanga vilayetinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonla çarpışan okul servisinde 20 öğrenci yaşamını yitirdi.



Kazanın şiddetiyle takla atarak yol kenarına ters şekilde düşen minibüste patlama olduğu ve alevler yükseldiği görüldü. Başkent Pretoria'nın kuzeyinde meydana gelen kazada, minibüsteki çocukların ilk ve ortaokul çağında olduğu belirtildi.



Gauteng eyaleti Eğitim Bakanı konuyla ilgili bilgileri açıklayarak, "ülke için kara bir gün" olduğunu söyledi.



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(TV Kaydı) Olay yerinden görüntü - Mpumalanga