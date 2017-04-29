Güneşin Zaptı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yepyeni bir oyun; Güneşin ZaptıDetaylar : İl : Eskişehirİlce : MerkezMekan : Haller Gençlik MerkeziMekan Adresi : Hoşnudiye Mh. Üniversite Cd. Gençlik Merkezi Sk No: 30Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00Bitiş Saati : 29.04.

Güneşin Zaptı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yepyeni bir oyun; Güneşin Zaptı

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Merkez

Mekan : Haller Gençlik Merkezi

Mekan Adresi : Hoşnudiye Mh. Üniversite Cd. Gençlik Merkezi Sk No: 30

Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Güneşin Zaptı

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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