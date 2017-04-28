Güneşin Zaptı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yepyeni bir oyun; Güneşin ZaptıDetaylar : İl : Eskişehirİlce : MerkezMekan : Haller Gençlik MerkeziMekan Adresi : Hoşnudiye Mh. Üniversite Cd. Gençlik Merkezi Sk No: 30Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00Bitiş Saati : 28.04.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yepyeni bir oyun; Güneşin Zaptı
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Merkez
Mekan : Haller Gençlik Merkezi
Mekan Adresi : Hoşnudiye Mh. Üniversite Cd. Gençlik Merkezi Sk No: 30
Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Güneşin Zaptı
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io