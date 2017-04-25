Güneşin Sofrasında Nazım ile Brecht
Genco Erkal 20. yüzyıl edebiyatının iki doruk noktasını, Nazım Hikmet ile Bertolt Brecht'i Güneşin Sofrası'nda biraraya getiriyor.
Genco Erkal 20. yüzyıl edebiyatının iki doruk noktasını, Nazım Hikmet ile Bertolt Brecht'i Güneşin Sofrası'nda biraraya getiriyor.
İki ozan, keyifli bir müzikal söyleşiye koyuluyorlar. Kurt Weill, Hanns Eisler, Zülfü Livaneli, Fazıl Say, Timur Selçuk, Cem Karaca, Edip Akbayram gibi ustaların eserleriyle, izleyiciyi de bu sözlü-müzikli ziyafete davet ediyorlar. İnsan zekasını doyuran bu mizah dolu ve kışkırtıcı sahne şöleninde, Tülay Günal ve Genco Erkal, dünyanın hal-i pürmelalini, baskıyı, zorbalığı, adaleti, savaşı, barışı, hapisliği, vatan hasretini, kısaca yaşamaya dair herşeyi tartışıp, daha adil ve paylaşımcı bir dünyaya duyulan özlemi dile getiriyorlar. Genco Erkal'ın uyarlayıp yönettiği oyuna, piyanoda Yiğit Özatalay, viyolonselde Deniz Doğangün, klarnet ve saksofonda Çağdaş Engin eşlik ediyor.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Kadıköy Halk E.M
Mekan Adresi : Bahariye Cad. No: 39
Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Güneşin Sofrasında Nazım ile Brecht
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır