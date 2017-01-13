Güneşin Sofrasında Nazım ile Brecht

Kadıköy Mahmutpaşa konağında başlayan "Güneşin Sofrasında" efsanesi, Kenter Tiyatrosu'nda maceraya kaldığı yerden devam ediyor.



Genco Erkal 20. yüzyıl edebiyatının iki doruk noktasını, Nazım Hikmet ile Bertolt Brecht'i güneşin sofrasında biraraya getiriyor. İki ozan, keyifli bir müzikal söyleşiye koyuluyorlar. Kurt Weill, Hanns Eisler, Zülfü Livaneli, Fazıl Say, Timur Selçuk, Cem Karaca, Edip Akbayram gibi ustaların eserleriyle, izleyiciyi de bu sözlü-müzikli ziyafete davet ediyorlar. İnsan zekasını doyuran bu mizah dolu ve kışkırtıcı sahne şöleninde, Tülay Günal ve Genco Erkal, dünyanın hal-i pürmelalini, baskıyı, zorbalığı, adaleti, savaşı, barışı, hapisliği, vatan hasretini, kısaca yaşamaya dair herşeyi tartışıp, daha adil ve paylaşımcı bir dünyaya duyulan özlemi dile getiriyorlar. Genco Erkal'ın uyarlayıp yönettiği oyuna, piyanoda Yiğit Özatalay, viyolonselde Deniz Doğangün, klarnet ve saksofonda Çağdaş Engin eşlik ediyor.