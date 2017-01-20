Güneş, Zonguldak Gençlik Kollarını Ziyaret Etti

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkan Yardımcısı 3. Bölge Koordinatörü Mustafa Güneş Zonguldak İl Gençlik Kollarına ziyaret gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili bilgiler veren Başkan Güneş, Zonguldak'ta aktif olarak çalışan bir gençlik yapılanmasının olduğunu söyledi. Referandum sürecinde gençlik teşkilatının Zonguldak'taki gücüne değinen Güneş, katılımlar dolayısıyla teşkilat üyelerine teşekkür etti.



Ziyarette AK Parti Zonguldak İl Gençlik Kollarının faaliyetleri ve yapılan çalışmalar görüşüldü. Yoğun katılımla geçen toplantıda Gençlik Kolları Başkanı Burhan Onuk, faaliyetleri ve sosyal etkinlikleri dile getirdi. Zonguldak gençliğinin referanduma hazır olduğunu söyleyen Başkan Onuk, katılımdan dolayı teşkilat üyelerine teşekkür etti. Toplantı dilek ve temennilerle sona erdi. - ZONGULDAK