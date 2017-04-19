Güneş'ten Dev Maç Öncesi 5 Emir

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lyon ile yarın oynayacakları karşılaşma öncesi futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Tecrübeli hoca oyuncularına uymaları gereken kuralları tek tek anlatırken maçın nasıl kazanılacağının şifrelerini de verdi. İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in takıma verdiği 5 talimat:



HERKES SİNİRLERİNE HAKİM OLMALI



Bu karşılaşmada uymanız gereken ilk kural herkesin sinirlerine hakim olmasıdır. Rakibin yapacağı her türlü tahriğe hazırlıklı olmalı ve bunlara cevap vermemelisiniz. Siz sinirlerinize ne kadar hakim olursanız rakibin direnci kırılacak ve kazanma şansımız o kadar artacaktır



KONTROLLÜ OYNAMAK ZORUNDASINIZ



Bu karşılaşmada bize 1-0'lık bir skor bile yetecek. Bu nedenle kontrollü olmak zorundasınız. Lyon önünde savunmada açık vererek boş hücumlar yapmanızı istemiyorum. Onların açıklarını arayacağız. Telaş yapmazsanız nasıl olsa Lyon önünde aradığımız golü buluruz.



DURAN TOPLAR EN BÜYÜK SİLAHIMIZ



Bu karşılaşmada duran toplar bizim en büyük silahımız olacak. Biz duran toplardan bu sezon çok gol bulduk. Bu nedenle frikik ve köşe atışlarını en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekir. Duran toplardan yine gol bulacağımıza inanıyor ve size bu konuda güveniyorum.



SAVUNMA ARKASINA DİKKAT ETMELİSİNİZ



Rakibin çok tehlikeli oyuncuları var. Özellikle savunmamızın arkasına atacakları toplarda Lacazette ile gol arayacaklardır. Bu nedenle savunmanın yerleşik düzenini bozmayın. Herkes antenlerini açsın ve rakibin bizi tuzağa düşürmemesi için çok dikkatli etsin.



LYON'UN KONTRATAKLARINA ÖNLEM ALIN



Lyon özellikle deplasmanda çok iyi oynuyor. Kontratak futbolunu en iyi uygulayan ekiplerden biri. Hızlı adamlarla gelip savunmamızı yıpratmaya çalışacaklar. Gözünüzü dört açın. Savunmadaki önlemler bizim bu maçta turu geçmemizde en önemli faktör olacaktır.



Kaynak: Takvim