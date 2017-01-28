Güneş Mahallesi'nde Kaldırımlar Düzenleniyor

Salihli Belediyesi, Güneş Mahallesinde bulunan kaldırımlarda bordür ve parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor. Güneş Mahallesinde bulunan tüm sokaklarda çalışmalarına ara vermeden devam eden Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırımları düzenleyerek bordür ve parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Belediyemizin başlattığı çalışmalar kapsamında Salihli, gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçemizin merkezinde yer alan mahallelerimizde kaldırım düzenleme ve kilit parke taşı çalışmasına başladık"dedi. - MANİSA