Güneş'in Sözleşmesi Uzatılacak Mı?

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'de Futbol Politikaları" konulu konferansa katılan Albayrak, Beşiktaş'ın başarısı için çok çalıştıklarını dile getirdi.



Albayrak, Şenol Güneş ile olan sözleşmelerinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik bir soru üzerine, "Hocamızla gelecek sene de sözleşmemiz var ama biz sezon sonu kendisiyle oturup, konuşacağız. Kendisiyle de konuştuk. Kendisi de 'Şu an konsantrasyonumuzu sadece sahaya verelim, şampiyonluğa odaklanalım. Sezon sonunda oturur, konuşuruz.' dedi. O çerçevede şu anda bir sorun yok." diye konuştu.



Metin Albayrak, bir öğrencinin, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin iki sezondur Beşiktaş'ın gerisinde kalmasıyla ilgili sorusunu, "Biz, 'Kimseye şampiyon olamazsın.' demiyoruz. Türk futbolunun gelişmesi için futbolun 3 takımın tekelinde olmaması gerekiyor. İngiltere Premier Lig'in iyi olmasının en büyük sebebi daha fazla şampiyon adayının olmasından kaynaklanıyor. O yüzden Medipol Başakşehir'in de oyunda olması güzel bir şey." ifadelerini kullandı.