Güneş Enerjisiyle Çalışan Modern Çadır: Eko-Kapsül

Tamamen güneş sayesinde faaliyetlerinin enerjisini sağlayan bu kapsül ile dünyasal tüm dış etkenlerden bağımsız bir şekilde yaşamak mümkün.



Bilim-kurgu filmlerinden çıkmış gibi gözüken bu kapsül gerçek. Slovakya, Bratislava merkezli Nice Architects tarafından üretilen ve bir römork gibi otomobillerle bile taşınabilen bu kapsülün bir çok kullanım kolaylığı var.



Yumurta şeklinde üretilen ve özellikle seyahat tutkunları için tasarlanan bu kapsül, üzerinde mini rüzgar türbini ve güneş enerjisi panelleri bulunan ve bu sayede kendi enerjisini üreten eko-kapsül, kamp tutkunlarına sabah güzel bir manzaraya rahat bir şekilde uyanma olanağı sağlıyor.



Genel olarak kampçılara hitap eden, karavan görevi gören bu kapsül, hafta sonu şehirlerden birkaç günlüğüne kaçmak isteyen sınıf için de ideal.



Nice Architects'in verdiği bilgiye göre bu kapsül şehirlerde de kullanılabilecek. Birkaç farklı kullanım özelliğine sahip olan kapsülün hitap ettiği ana kitle ise doğa gözlemcileri ve kampçılar. Yağmur suyunu tutarak biriktiren bu ürün, yarattığı rüzgar ve güneş enerjisi ile de neredeyse her soruna çözüm bulmuş bulunmakta.



Meraklıları için bu kapsülün seri üretime geçtiğini, satıldığını ve hatta bazı yerlerde kullanılmaya bile başlandığını da sizlere belirtelim.