Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş şehir merkezinde yapılacak aydınlatma çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.



Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Düzce şehir merkezinde uygulanacak yeni sistem sayesinde karanlık sokak kalmayacağını belirtti. Ramazan ayına kadar montajı tamamlanacak güneş enerjili aydınlatma sistemleri hakkında konuşan Başkan Keleş: "Ana caddeler üzerinde ciddi bir ışıklandırma çalışması yapıyoruz. Bunlar daha çok dekoratif aydınlatma aracı olacak. Yeni bir sisteme geçiyoruz ayrıca, o da güneş enerjili yani dışarıdan enerji gereksinimi olmayan güneş enerjili aydınlatma sistemleridir. Bununla ilgili ilk uygulamamızı Asar Deresi kenarında başlatıyoruz. Bunun gibi daha bir çok sürprizimiz olacak Düzceli hemşehrilerimize özellikle İstanbul Caddesi ile ilgili önemli projelere imza atacağız inşallah" dedi. - DÜZCE