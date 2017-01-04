Gündüz Vokal Atölyesi, ile müzik dolu dakikalar...



"Gelin Birlikte Şarkı Söyleyelim...



Bütün gün evde çok mu canınız sıkılıyor? TV'de anlamsız programları mı seyrediyorsunuz? Akşamları vokal atölyelerimize katılamıyor musunuz? Artık siz de Cep Sahne Vokal Atölyelerinde bizimle şarkı söyleyebilirsiniz. Sizleri yeni açılacak Perşembe 14: 00 Vokal Atölyesi'ne bekliyoruz. Kendinize 90 dakika ayırın, gününüze anlam katalım, gelin birlikte şarkı söyleyelim, konserlere çıkalım, festivallere katılalım, kendi gösterimizi yapalım.



16 hafta boyunca eğlenceli bir çok sesli müzik çalışması yapacağız. 16 hafta sonunda birlikte sahne alacağız ve şarkılar söyleyeceğiz.



İlk çalışmamız 5 Ocak 2017 14: 00'da başlıyor."