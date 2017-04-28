Gündüz Vakti İş Yerinden Telefonu Böyle Çaldılar

Gündüz vakti iş yerinden telefonu böyle çaldılar

Dün babasının aldığı 3 bin 500 TL'lik telefonu bugün çaldırdı



SİİRT - Siirt şehir merkezinin araç trafiğine kapalı ve en işlek caddesi olan Güres Caddesi'nde parfümeri satan bir iş yerine dadanan Suriyeli oldukları belirtilen ikisi yetişkin 3 kişi, iş yerinde çalışan kadın personeli oyalayarak 3 bin 500 TL değerindeki cep telefonu gündüz vakti çaldı.

Olay saat 15.30 sularında meydana geldi. İş yerinde çalışan Suzan Yürek tezgahın altına şarja taktığı telefonunun yarım saat arayla yerinde olmadığını görünce hemen iş yerinin güvenlik kameralarını kontrol etti. Görüntülerde, yanlarında bir çocukla müşteri kılığında iş yerine gelen iki yetişkinden birinin, saç boyası almak bahanesiyle kadını oyalayarak, önce şarj cihazını, sonra da cep telefonunu cebine attığı görülüyor. Durumun polise bildirilmesiyle olay yerine gelen Siirt Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi ve hırsızlık yapan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Babası tarafından kendisine hediye olarak alınan cep telefonunun hem maddi hem de manevi değerinin oldukça yüksek olduğunu aktaran iş yeri personeli Suzan Yürek, gündüz vakti, hem de iş yerinde 6 güvenlik kamerası olmasına rağmen yaşanan hırsızlık olayına anlam veremedi.

Hırsız veya hırsızların Suriye uyruklu olabileceğini aktaran Yürek, "Yanlarında bir çocukla müşteri kılığında iş yerine gelen iki yetişkinden biri beni oyalayarak ürün indirmemi istedi. Kamera görüntülerinde mavi tişörtlü olan diğer şüpheli masanın altında şarjda bulunan telefonumu çekerek cebine indiriyor. Polise haber verdik, gelip görüntülere baktılar. 3 bin ile 3 bin 500 TL değerinde cep telefonu babamın hediyesi olduğu için çok üzüldüm. O esnada 8-9 yaşlarında yeğenim, telefonun çalma anını görüyor; ancak çalan kişiye ait olabileceğini düşünerek sesini çıkarmıyor. Daha sonra benim telefonumun olmadığını öğrenince de çok üzülüyor. Ben de ona üzülüyorum" dedi.