Gündüz Vakti Iş Yerinden Telefon Hırsızlığı

Siirt'te parfümeri satan bir iş yerine gelen 3 kişi, kadın personeli oyalayarak 3 bin 500 TL değerindeki cep telefonu gündüz vakti çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay saat 15.30 sıralarında Güres Caddesi'nde bir parfümeride meydana geldi. İş yerinde çalışan Suzan Yürek tezgahın altına şarja taktığı telefonunun yarım saat arayla yerinde olmadığını görünce hemen iş yerinin güvenlik kameralarını kontrol etti. Görüntülerde, yanlarında bir çocukla müşteri kılığında iş yerine gelen iki yetişkinden birinin, saç boyası almak bahanesiyle kadını oyalayarak, önce şarj cihazını, sonra da cep telefonunu cebine attığı görülmesi üzerine durum polise bildirildi. Olay yerine gelen Siirt Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi ve hırsızlık yapan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.



Babasının hediye ettiği cep telefonunun hem maddi hem de manevi değerinin oldukça yüksek olduğunu aktaran iş yeri personeli Suzan Yürek, gündüz vakti, hem de iş yerinde 6 güvenlik kamerası olmasına rağmen yaşanan hırsızlık olayı karşısında şok oldu.



Hırsız veya hırsızların Suriye uyruklu olabileceğini aktaran Yürek, "Yanlarında bir çocukla müşteri kılığında iş yerine gelen iki yetişkinden biri beni oyalayarak ürün indirmemi istedi. Kamera görüntülerinde mavi tişörtlü olan diğer şüpheli masanın altında şarjda bulunan telefonumu çekerek cebine indiriyor. Polise haber verdik, gelip görüntülere baktılar. 3 bin ile 3 bin 500 TL değerinde cep telefonu babamın hediyesi olduğu için çok üzüldüm. O esnada 8-9 yaşlarında yeğenim, telefonun çalma anını görüyor; ancak çalan kişiye ait olabileceğini düşünerek sesini çıkarmıyor. Daha sonra benim telefonumun olmadığını öğrenince de çok üzülüyor. Ben de ona üzülüyorum" dedi.



(Mehmet Niyazi Deniz /İHA)