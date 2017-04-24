Gündoğdu'dan Avrupa'ya Referandum Tepkisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, "İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış referandumu yüzde 50 küsürleydi. Onun için bazı Batı ülkelerinin siyasetçilerinin, yöneticilerinin Türkiye'yi hazmedemeyerek söylediği yalanlar umurumuzda değil" dedi.



TBMM İdare Amiri Gündoğdu, TBMM'de iki ay süreyle Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Memur-Sen ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRİC) iş birliği ile düzenlenen Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika Sertifika Programı'na katılanları kabul etti. Kabulde katılımcılara 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bilgiler veren Gündoğdu, darbe girişimi sırasında Kürdüyle, Türküyle bütün milletin ve TBMM'nin bütün siyasi partileriyle darbeyi püskürttüğünü belirterek, "Amerika, Avrupa ülkeleri kendi ülkelerinde darbe olmasını istemezler, demokrasiden bahsederler, 'demokrasinin kitabını yazdık' diye övünürler. Ama o gün, günlerce darbeyi kınayan ciddi bildirilerini duyamadık. Batı'nın darbeyi kınamamasına değil, Batı'nın kendi değerlerine sahip çıkmamasına onlar adına üzüldük. Demokrasinin destanını da 15 Temmuz gecesi yine bu millet yazmıştır. 15 Temmuz bize 90 yıldır parlamenter sistemle yönetilirken yaşadığımız sıkıntıları çok daha şiddetli bir şekilde hatırlattı. Bir sistem değişikliğine gitme kararı verdik" dedi.



ABD, Almanya ve Fransa örneklerini veren Gündoğdu, "Türkiye'nin devlet rejimi, demokratik Cumhuriyet, hükümet sistemi ise parlamenterdi. Referandumla cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri ile birlikte FETÖ, PKK terör örgütleri 'hayır' kampanyası yürütürken, bunun sistem değil, rejim değişikliği olduğuna vurgu yaptılar. Hükümet sistemi ile devlet sistemi arasındaki farkı en iyi bilen Avrupalılar da bu yalana inanarak, 'hayır' kampanyası yürüttüler. Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde Türkçe gazete bastılar, 'hayır' kampanyasına destek verdiler" şeklinde konuştu.



Gündoğdu, şunları kaydetti:



"Milliyetçi Hareket Partisi'nin de desteğiyle Mecliste Anayasa paketini hazırlayıp milletin önüne gönderdik. Millet yüzde 51.4 ile buna onay verdi. Şimdi içeride muhalefet, dışarıda Avrupa bizim yüzde 51.4'ün 'hayır'cıların yüzde 48.6'sından küçük olduğuna dair çarpık matematik hesapları yapmaya başladı. 1 milyon 370 bin 'evet' lehine fark var. Bu Lüksemburg'un nüfusundan fazla. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış referandumu yüzde 50 küsürleydi. Onun için bazı Batı ülkelerinin siyasetçilerinin, yöneticilerinin Türkiye'yi hazmedemeyerek söylediği yalanlar umurumuzda değil. Biz 'evet' vereni de, 'hayır' vereni de kucaklayarak, sandığa giden yüzde 85'lik katılımın ihtişamının kıymetini bilerek bu ülkeyi geliştirmeye, büyütmeye devam edeceğiz." - ANKARA