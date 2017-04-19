Gündoğan'da deniz dibi temizliği



MUĞLA - Bodrum Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirdiği "Denize en çok MAVİ yakışır" Deniz Dibi Temizlik Kampanyası Gündoğan sahilinde devam etti.

Bodrum Belediyesi dalış ekibinde görevli dalgıçlar tarafından yapılan temizlik çalışmaları bu hafta Gündoğan Mahallesi'nde gerçekleşti.

Gündoğan Nafiz Ilıcak İlkokulu öğrencilerinin de izlediği ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Numan Yılmaz tarafından temizlik hakkında bilgilerin verildiği çalışma sonunda denizden 85 kilogram lastik, 78 kilogram cam, 76 kilogram plastik, 21 kilogram metal, 96 kilogram demir, 10 kilogram sünger olmak üzere toplam 366 kilogram katı atık çıkarıldı. Temizlik sırasında deniz dibinden çıkarılan ve Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıştırılan atıklar daha sonra Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

(EA-MB-