- Başbakan Binali Yıldırım, Aliağa ilçesinde Etki Limanı FSRU Projesi ve Egegaz LNG Terminali ilave kapasite hizmete alım töreni ile Tire ilçesinde SÜTAŞ Entegre Tesisleri'nin açılış törenine katılacak.
(İzmir/14.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Gündeme
- Başbakan Binali Yıldırım, Aliağa ilçesinde Etki Limanı FSRU Projesi ve Egegaz LNG Terminali ilave kapasite hizmete alım töreni ile Tire ilçesinde SÜTAŞ Entegre Tesisleri'nin açılış törenine katılacak.
- Başbakan Binali Yıldırım, Aliağa ilçesinde Etki Limanı FSRU Projesi ve Egegaz LNG Terminali ilave kapasite hizmete alım töreni ile Tire ilçesinde SÜTAŞ Entegre Tesisleri'nin açılış törenine katılacak.
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