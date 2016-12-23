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Gündeme

Gündeme

- Başbakan Binali Yıldırım, Aliağa ilçesinde Etki Limanı FSRU Projesi ve Egegaz LNG Terminali ilave kapasite hizmete alım töreni ile Tire ilçesinde SÜTAŞ Entegre Tesisleri'nin açılış törenine katılacak.

Gündeme

- Başbakan Binali Yıldırım, Aliağa ilçesinde Etki Limanı FSRU Projesi ve Egegaz LNG Terminali ilave kapasite hizmete alım töreni ile Tire ilçesinde SÜTAŞ Entegre Tesisleri'nin açılış törenine katılacak.

(İzmir/14.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Binali Yıldırım, Aliağa, Liman, İzmir, Sütaş, Tire
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