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Gündeme

Gündeme

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliağa ilçesinde FSRU Projesi (Yüzer LNG Terminali/ Floating Storage and Regasification) ve Tire ilçesinde SÜTAŞ Entegre Tesislerinin açılış törenlerine katılacak.

Gündeme

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliağa ilçesinde FSRU Projesi (Yüzer LNG Terminali/ Floating Storage and Regasification) ve Tire ilçesinde SÜTAŞ Entegre Tesislerinin açılış törenlerine katılacak.

(İzmir/14.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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