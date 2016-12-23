- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliağa ilçesinde FSRU Projesi (Yüzer LNG Terminali/ Floating Storage and Regasification) ve Tire ilçesinde SÜTAŞ Entegre Tesislerinin açılış törenlerine katılacak.
(İzmir/14.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Gündeme
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliağa ilçesinde FSRU Projesi (Yüzer LNG Terminali/ Floating Storage and Regasification) ve Tire ilçesinde SÜTAŞ Entegre Tesislerinin açılış törenlerine katılacak.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliağa ilçesinde FSRU Projesi (Yüzer LNG Terminali/ Floating Storage and Regasification) ve Tire ilçesinde SÜTAŞ Entegre Tesislerinin açılış törenlerine katılacak.
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