Gündem Yenimahalle'de Spor ve Sağlık Konuşuldu

Yenimahalle Kent Konseyi tarafından düzenlenen ve daha yaşanabilir bir kent için ortak akıl oluşturmayı amaçlayan 'Gündem Yenimahalle' konulu periyodik toplantının 3'üncüsü, Batıkent Meydan AVM Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.



Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı Atila Çınar ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, OSİAD Başkanı Ahmet Kurt ve muhtarlar katıldı. Panelde, Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Erol Sayyıdan'ın moderatörlüğünde 'Sağlıklı Spor ve Egzersizler İçin Öneriler' ile "Yenimahalle'de ve Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Spor" başlıklarına yer verildi. Toplantıya, ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanı Prof. Dr. Levent İnce ve Atletizm Federasyonu önceki başkanlarından, şampiyon ve milli atlet Mehmet Yurdadön ise konuşmacı olarak katıldı.



"100'ün üzerinde parkımızda koşu yolu ve spor aletleri var"



Açılış konuşmasını yapan Yaşar, kentlerde sporun önemine değinerek, "Sağlık ve spor bilhassa kentler için çok önemli. Sağlıklı bir vatandaş olabilmek için sağlıklı beslenmenin dışında o kaloriyi yakmamız gerekiyor. Eskiden köylerde atalarımız toprakta çalışıyorlardı, tırpan sallıyor, çapa yapıyorlardı. Ama kentlerde maalesef masa başında oturarak yediğimizi yakmanın imkanı yok. O halde ne yapacaksınız, spor yapacaksınız" dedi.



Yenimahalle Belediyesinin spor yatırımlarından da bahseden Yaşar, "Göreve geldiğimiz günden beri halk sporuna, amatör spora, engelli sporuna çok büyük önem veriyoruz. Ben geldiğimde 17 parkta koşu yolu ve spor aleti vardı. Şuanda 100'ün üzerinde parkımızda koşu yolu ve spor aletleri var. Bunun dışında engellilere statlar yaptık. Yine 2 tane FIFA kokartlı stadımız var. Hanımlarımız için 4 merkezimde aletli spor salonumuz var. Bununla da yetinmedik ilçeye 4 yüzme havuz ve spor merkezini kazandırdık. Şuanda Ankara'da bizim havuzlarımızın en hijyen ve en girilebilir havuz sertifikası var. Hentbol takımımız başarıdan başarıya koşuyor. Sağlıklı toplum spor ile olur" diye konuştu.



"Spor imkanları giderek daha çok ticarileşiyor"



Yaş ilerledikçe fiziksel aktivite düzeyinin düştüğünü belirten İnce ise kadınların erkeklere göre fiziksel aktivite düzeyinin daha düşük olduğunu belirtti.



İnce, "Sağlık için fiziksel aktivite-egzersiz-spor ile yarışma amaçlı performans sporu karıştırılıyor. Özellikle çocuk ve genç yaşlarda yapılan spor, yarışma için yapılan bir etkinlik olarak görülüyor. Spor imkanları giderek daha çok ticarileşiyor" diye konuştu.



Milli atlet Mehmet Yurdadön de Yenimahalle Belediyesinin spor alanında yaptığı çalışmaların diğer belediyelere örnek olması gerektiğini söyleyerek, "Benim asıl branşım olan yerel yönetimler ve spor konusunda yapılaşmadan tutun da sporun evrensel doğrularına kadar sanki benim hazırladıklarım Yenimahalle'de uygulanmış. Yenimahalle'de şu da eksiktir diyeceğim hiçbir şey yok. Başkan Fethi Yaşar'ı ve ekibini tebrik ediyorum" ifadelerini kaydetti. - ANKARA