Gündem Raporu - 25 Ocak Çarşamba

FutbolArena - Gündem Raporu'nda 25 Ocak 2017 Çarşamba günü öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik.



25 OCAK 2017 ÇARŞAMBA FUTBOL HABERLERİ



Galatasaray, Tolgay Arslan'ı transfer edecek mi?



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kardemir Karabükspor'a mağlup olan Galatasaray'da Tolgay Arslan'ın transfer edileceği ileri sürüldü. Sarı kırmızılıların, Lukas Podolski'nin ayrılması halinde milli futbolcu için harekete geçeceği iddia edildi. FutbolArena ise bu konuyla ilgili gerçeğe ulaştı.



Sarı kırmızılıların, Beşiktaşlı futbolcu ile ilgilendiği transfer kulislerinde konuşulurken Galatasaray yönetimi bu konuya açıklık getirdi. Galatasaray idarecileri Tolgay Arslan ile bir temaslarının olmadığını ifade edip, "Tolgay ile alakalı hiçbir girişimimiz olmadı. Böyle bir konu nereden çıktı bilmiyoruz. Ama Tolgay gündemimizde yok. Ayrıca Tolgay'ı alsak dahi Selçuk'u mu, de Jong'u mu yoksa Sneijder'ı mı takımdan kesecek? Böyle bir planımız yok" dediler.



TOLGAY ARSLAN'IN KARİYERİ



Fenerbahçe Ganso'yu transfer edecek mi?



Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Ganso ile ilgili menajerinden bir açıklama geldi. Sevilla'da forma giyen Brezilyalı futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada sarı lacivertlilerin ekonomik sorunlar nedeniyle Ganso'yu transfer etmekte zorlandığını söyledi.



İspanyol basınına açıklamalarda bulunan yıldız oyuncunun menajeri Giuseppe Dioguardi, "Fenerbahçe'nin ganso ile ilgilendiği doğru. Sevilla ile bir görüşme yaptılar. Fakat Sevilla kiralama teklifine sıcak bakmıyor. Fenerbahçe'nin de UEFA'ya karşı verilen bir sözü olduğu için Ganso'yu gelecek yaza kadar satın alması imkansız. Ganso için başka takımlar da devrede. Çok sayıda teklif var. Satın almak isteyen takım olursa Sevilla o zaman ciddi düşünecektir." dedi.



GANSO KAÇ GOL ATTI?



Ersan Gülüm Beşiktaş transferini duyurdu



Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın savunmaya istediği Ersan Adem Gülüm, sosyal medya hesabından Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurarak transferin noktalandığını açıkladı.



Çin Ligi'nde Hebei China Fortune takımında forma giyen Ersan Gülüm, Beşiktaş'a yeniden döndü. Kulübüyle sözleşme feshi bedeli konusunda uzun süredir görüşmeler yapan oyuncu sonunda Çin ekibiyle anlaştı.



Öte yandan Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



ERSAN GÜLÜM ÇİN'DE NE YAPTI?



Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici transferi için yaptığı teklif



Trabzonspor orta sahaya transfer yapma kararı aldı. Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalması ve takıma dönüş ihtimalinin kalmamasının ardından teknik direktör Ersun Yanal bu bölge için yönetimden transfer istedi.



Devre arası transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan bordo mavililer şimdi de orta sahanın merkezine takviye yapmaya çalışıyor. Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici için 2 Milyon Euro'luk teklifini geri çeviren bordo mavili kulüp, Yanal'ın orta saha isteği ile bu transfere sıcak bakmaya başladı.



Trabzonspor Mehmet Ekici'den gelecek bonservis gelirini yeni transferde kullanmayı planlıyor.



Fenerbahçe'nin ise 2 milyon Euro teklif ettiği Mehmet Ekici transferini devre arası transfer döneminin son gününe kadar kovalayacağı belirtildi. Sarı lacviertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ın da Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye gitme konusundaki ısrarcı tavrı için, "Helal olsun, sözünden dönmüyor ve dediğinin arkasında duruyor" şeklinde konuştuğu yazıldı.



MEHMET EKİCİ'NİN KARİYERİ



TOLGA CİĞERCİ AKHİSAR MAÇINDA OYNAYACAK MI?



Galatasaray'ın Hollandalı ön liberosu Nigel de Jong kupada oynanan 24 Erzincanspor maçında kırmızı kartı görünce Akhisar Belediyespor ile oynanacak maç öncesinde Tolga Ciğerci'nin durumu daha fazla merak konusu oldu.



FutbolArena bu konuda Galatasaray Teknik heyeti ile görüştü. ve aldığımız bilgiler şu şekilde...



Tolga Ciğerci'nin tedavisi 1 hafta önce tamamlandı ve takımın temposuna ulaşmak adına özel kondisyoner eşliğinde çalışmalar yapıyor.



Tolga, daha önceki haftalarda da iğne ile oynayabilirdi. Ancak Teknik Direktör Riekerink bu bölgede de Jong-Selçuk ikilisinin performanslarını da yeterli görüp Tolga'yı riske atmak istemedi. Tolga Ciğerci'nin tam anlamı ile düzelip tedavisi bittikten sonra takıma katılmasını istedi. Aynı zamanda Tolga'nın Almanya'daki sakatlık geçmişi ve kariyerinde her sezon ortalama 10 maça çıkan oyuncudan ligin 2. yarısında tam randıman almak adına düzelmeden iğne ile oynamasına izin verilmedi.



Kısaca tedavisi sona eren Tolga Ciğerci, Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink görev verirse Akhisar Belediyespor maçında forma giyebilir. İlk 18 kişilik kadroda yer alması beklenen Tolga'nın Akhisar maçına kulübede başlaması ve gurbetçi oyuncunun maç eksikliği nedeni ile Riekerink'in bu maçta da performansı çok tartışılan Josue'ye görev vermesi bekleniyor.



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