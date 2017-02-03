Gündem Raporu - 2 Şubat Perşembe

FutbolArena - Gündem Raporu'nda 2 Şubat 2017 Perşembe günü öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik.



2 ŞUBAT 2017 PERŞEMBE FUTBOL HABERLERİ



Jan Olde Riekerink, Sabri Sarıoğlu'nu neden istemedi?



Geçtiğimiz sezon sözleşmesi sona eren ve kontratı 2016-17 sezonu için 1 yıllığına uzatılan Sabri Sarıoğlu ile kontrat yapılmasını Hollandalı teknik adamın istemediği ortaya çıktı.



FutbolArena'nın Galatasaray Kulübünden aldığı bilgiye göre; Riekerink, Sabri'nin defansif özelliklerinin istediği düzeyde olmadığını belirtip, ancak orta sahada alternatif bir isim olacağını belirtti.



Bu bölgede de Sabri'nin as takıma girme şansının zor olduğunu çizen Jan Olde Riekerink, Haziran ayında yönetime sunduğu raporda 'Reis' lakaplı oyuncu ile sözleşme yenilmesini istemedi.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Levent Nazifoğlu, inisiyatif kullanıp Sabri Sarıoğlu'nun kontratını 1 yıllığına uzattı. Ancak Riekerink, Sabri'yi sağ bek düşünmediği için Martin Linnes'i 2016 Ocak ayında getiren yönetim üzerine Hollandalının ısrarı nedeniyle Cavanda'yı da aldı.



Ancak Riekerink'in istemediği ve sağ bek düşünmediği Sabri, Hollandalının vazgeçemediği oyuncu oldu. Sabri, sağ bekte formayı kapmasının yanı sıra bu sezon Galatasaray'da en fazla süre alan 3 oyuncudan biri oldu.



Riekerink'in bu sezon karşılaşma bazında en fazla görev verdiği 3 oyuncu, Eren Derdiyok, Bruma ve Sabri Sarıoğlu oldu. Bu durumda geçtiğimiz hafta Florya'da Galatasaray yöneticileri tarafından konuşuldu.



GALATASARAY'DA BU SEZON EN ÇOK MAÇA ÇIKAN OYUNCULAR



Avrupa'da en çok gol atan oyuncular arasında Cenk Tosun kaçıncı sırada?



Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol atarak Süper Lig'deki gol sayısını 15'e yükselten Cenk Tosun, sergilediği performansla Avrupa'da önemli yıldızları geride bıraktı. Süper Lig'de kariyer rekorunu kırarak en golcü sezonuna 19. hafta sonunda ulaşan milli golcünün Avrupa'da bu alanda yarıştığı isimler dikkat çekiyor.



İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya ligleriyle birlikte Türkiye Ligi'nin de yer aldığı araştırmada Cenk Tosun en golcü 5. futbolcu konumunda bulunuyor. Milli futbolcu, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Diego Costa ve Robert Lewandowski gibi birçok yıldızı geride bıraktı. Listenin zirvesinde Paris Saint Germain'in yıldızı Edinson Cavani yer alıyor.



İŞTE O SIRALAMA



Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, Roberto Carlos UEFA'ya şikayet etti



Fenerbahçe'de Kayserispor mağlubiyetinin ardından Dick Advocaat'ın basın toplantısında kadronun yetersiz olduğunu vurgulmasının ardından kısa süre içerisinde görevinden ayrılacağı yönünde iddilar ortaya atılırken, Hollandalı teknik adamla ile yolların ayrılması durumunda Roberto Carlos'un sezon sonuna kadar takımın başına geçeceği öne sürüldü.



Sarı lacivertli kulüp resmi internet sitesinden Advocaat ile yolların ayrılması durumunda takımın başına Roberto Carlos'un geçeceği yönündeki iddialara yanıt verdi. Söz konusu açıklamada, Kulübümüzün hali hazırda teknik direktörü Dirk Advocaat olup, konuyla ilgili başka bir tasarruf ve plan bulunmamaktadır. Dolayısıyla bahse konu haberde yer alan isimler, iddialar ve dedikodular hayal ürünüdür." ifadelerine yerel verildi.



Fenerbahçe kulübünden Roberto Carlos ile ilgili resmi internet sitesinden yapılan açıklamanın dışında Brezilyalı teknik adamın sarı lacivertli kulüpte şu dönemde teknik direktörlük yapmasının imkanı bulunmuyor.



UEFA'YA ŞİKAYET EDİLMİŞTİ



Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi



Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçının hakemi açıklandı. Vodafone Arena'da oynanacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Ali Palabıyık yönetiminde aldığı sonuçlar haberimizde yer alıyor.



Beşiktaş, Ali Palabıyık yönetiminde bugüne kadar 8 maça çıktı. Siyah beyazlılar bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ali Palabıyık söz konusu maçlarda Beşiktaş'a 20 sarı, 1 kırmızı kart çıkarırken raki takımlara 19 sarı, 1 kırmızı kart gösterdi. Siyah beyazlılar, Palabıyık yönetiminde son 2 maçını kazanırken, son 4 karşılaşmada mağlubiyet almadı.



Fenerbahçe, Ali Palabıyık yönetiminde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sarı lacivertliler bumaçlarda 35 sarı 5 kırmızı kart görürken, rakip takımlar 32 sarı, 3 kırmızı kart gördü. Fenerbahçe, bu sezon Ali Palabıyık yönetiminde oynadığı 3 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Bu 3 karşılaşmada da sarı lacivertli takımın rakipleri kırmızı kart gördü.



ALİ PALABIYIK KAÇ DERBİ YÖNETTİ?



TRABZONSPOR HYUN-JUN SUK'UN TRANSFERİNİ YETİŞTİREMEDİ



Trabzonspor'un sezon başında Porto'dan kiraladığı Hyun-Jun Suk beklenen performansı sergileyemedi ve takımdan ayrıldı. Bordo mavililerin sözleşmesini feshettiği Güney Koreli forvetin, Bastia ile transfer görüşmeleri yaptığı ancak evrakların yetişmemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği iddia edildi.



Sezon sonuna kadar Hyun-Jun Suk'u kiralamak için harekete geçen Bastia'nın oyuncunun evraklarını yetiştiremediği ve transfer süresinin bitmesiyle birlikte mutlu sona ulaşamadığı ifade edildi.



Hyun-Jun Suk'un bonservisini elinde bulunduran Porto'ya döneceği kaydedildi.



HAKAN ÇALHANOĞLU'NA 4 AY FUTBOLDAN MEN CEZASI



Bayer Leverkusen ve Milli Takımın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu FIFA tarafından 4 ay futboldan men edildi. 2012 yılından beri Trabzonspor ile Hakan Çalhanoğlu arasında süren dava sonuçlandı...



Hakan Çalhanoğlu'nun bu cezayı alma nedeni Trabzonspor ile arasında olan ve uzun yıllardır süren dava... Son olarak CAS'a taşınan davayla ilgili son kararı CAS mahkemesi verdi ve Hakan'ı 4 ay süreyle futboldan men etti.



Trabzonspor ile henüz 17 yaşındayken ön protokol imzalayan Hakan Calhanoğlu'nun ailesi ve menajeri Trabzonspor'dan 100'er bin euro para almış ve ön anlaşma yapılmıştı. Trabzonspor anlaşmaya "Bu protokolü bozan taraf, 1 milyon euro ödemekle yükümlüdür" maddesi de koydurmuştu.



Sonrasında Hakan Çalhanoğlu cephesi bu protokolü bozmuş ve Trabzonspor'a 1 milyon euro ödemeyi de reddetmişti.



Sadri Şener yönetiminde Asbaşkanlık yapan Nevzat Şakar geçmişte konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti. "O dönem Milli Takımda çalışan Ersun Yanal, Hakan Çalhanoğlu'nu bize önermişti. 'Geleceğin yıldızı olacak kaçırmayın' demişti. Biz de risk aldık ve hem menajerine, hem de kendisine 100 bin euro verip ön protokol imzaladık ancak sonra caydılar"



FIFA bu işlemi hukuksuz bularak Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası vermişti. Ancak Hakan anlaşmayı CAS'a götürmüş ve bu işlem durdurulmuştu. CAS da kararı onayınca Hakan 4 ay cezaya çarptırılmış oldu.