Gündem Raporu - 19 Ocak Perşembe

FutbolArena - Gündem Raporu'nda 19 Ocak 2017 Perşembe günü öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik.



19 OCAK 2017 PERŞEMBE FUTBOL HABERLERİ



Barcelona, Arda Turan'ın Çin'e transferini istiyor mu?



Barcelona'da top koşturan Arda Turan'ın Çin'e transfer olacağı her geçen gün artarak devam ederken, İngiliz basınından bu kez farklı bir iddia geldi. Barcelona'nın milli oyuncuyu satarak, elde edeceği geliri Lionel Messi'nin yeni sözleşmesi için kullanmayı planladığı öne sürüldü.



Daily Mail'de yer alan habere göre; bu sezon Barcelona formasıyla sergilediği performansla alkış toplayan Arda Turan'ın Çin'e transferi gündemde. Çin takımlarından Guangzhou Evergrande'nin milli oyuncu için 30 milyon Euro'luk teklif yapması ve Arda Turan'ın gitmek istemesi durumunda Katalan ekibinin transfere onay vereceği belirtildi. Barcelona'nın, Arda Turan'ın satışından gelecek olan parayı Lionel Messi'nin sözleşmesini yenilemek için kullanmayı planladığı iddia edildi.



Arda Turan'ın menajeri olan Ahmet Bulut'un geçtiğimiz hafta İspanya'da kulüp yöneticileri ile bir araya gelerek, Çin takımının teklifini ilettiği vurgulandı.



ARDA TURAN'IN BARCELONA PERFORMANSI



Eren Derdiyok ve Selçuk İnan görüşme odasına



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanında 1-0 kazanarak zirve yarışını sürdüren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Elazığspor deplasmanında kazanarak gruptan çıkma yolunda önemli bir galibiyet aldı. Sarı kırmızılı takımda bu maçlarda Eren Derdiyok ve Selçuk İnan'ın performansları tartışılırken, yönetim iki oyuncuyla ilgili harekete geçti.



Galatasaray yönetimi performansında düşüş olduğunu düşündüğü iki yıldız ile konuşma kararı aldı.



Elazığspor maçında 2 gol atsa da Eren'in sergilediği oyun yeterli görülmezken Selçuk İnan ile de Karabükspor maçı öncesinde özel olarak teknik direktör Jan Olde Riekerink ve Levent Nazifoğlu görüşüp uyarıda bulunacak.



TOPLANTININ ANA NEDENİ



Trabzonspor, Hugo Rodallega transferini bitirdi



Trabzonspor taraftarı Hugo Rodellega transferinden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Transferin hala resmi olarak bitmemesinin sebebi merak ediliyor.



FutbolArena, bordo mavili yönetimden bu konuyla ilgil, önemli bilgiler aldı. Yönetim futbolcuyla her konuda anlaştıklarını ifade etti. Menajerinin Türkiye'ye gelişinde hava şartları ile gecikme olduğunu belirterek başlayan görüşmelerin neticelenmeye yakın olduğu belirtildi.



Akhisar Belediyespor yönetiminden gelen, "Çin dışında Rodellega için teklif almadık" açıklamasının ise doğru olmadığını ifade ettiler. Bu transferin artık kısa süre içerisinde bitmesi bekleniyor.



RODALLEGA KAÇ GOL ATTI?



Kerim Frei, Birmingham'a transfer oldu



Beşiktaş'ın genç futbolcularından Kerim Frei'ın İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'a transfer olduğu ifade edildi. Siyah beyazlıların, bu satıştan 2,5 milyon Euro kazanacağı belirtildi.



Siyah beyazlı takımdan KAP'a yapılan açıklamada, "Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City F.C. ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.



23 yaşındaki oyuncu kariyerine İngiltere'de Fulham altyapısında başladı. 2012'de Cardiff'e kiralanan oyuncu, 2013'te 3,15 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu.



KERİM FREİ'IN PİYASA DEĞERİ



FENERBAHÇE AATIF'I BURSASPOR'A SATACAK MI?



Bursaspor'da transfer çalışmaları devam ederken gündemin 1 numaralı ismi olan Aatif Chahechouhe için başkan Ali Ay'dan açıklama geldi. Fenerbahçe ile görüştüklerini dile getiren Ali Ay, Aziz Yıldırım'ın yurt dışından dönmesini beklediklerini söyledi.



Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, Aatif için Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Başkan Yıldırım, konuyu teknik direktör ile görüşeceğini söyledi. Ona göre karar verilecekmiş. Bu sezon için kiralık, sezon sonu için de satış opsiyonu olabilir. Henüz ortada kesinleşmiş bir durum yok. Başkan Yıldırım, yurt dışından döndükten sonra kesin sonuç ortaya çıkar" dedi.



Başkan Ay, stoper transferi konusunda da görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Hem yerli hem yabancı arayışımız devam ediyor" diye konuştu.