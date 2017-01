Gündem Raporu - 18 Ocak Çarşamba

FutbolArena - Gündem Raporu'nda 18 Ocak 2017 Çarşamba günü öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik.



Trabzonspor'un Rodallega transferinde son durum



Trabzonspor, Moussa Konate için Sion kulübüyle bonservis pazarlığında mutlu sona ulaşmaya yaklaşmışken teknik direktör Ersun Yanal'ın fikrini değiştirmesi sonrası Konate, görüşmelerini durdurdu.



Yönetim, Hugo Rodallega transferi için yoğun uğraş verirken oyuncunun menajerini ikna etme yolunda temaslarını sürdürüyor. Ersun hocanın kararı sonrası Konate'den vazgeçen bordo mavililer Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega'ya sözleşme imzalatarak forvet sorununu çözmeyi planlıyor.



Fenerbahçe'de Ganso transferinde Advocaat'ın kararı



Ara transfer döneminde teknik direktör Dick Advocaat'ın isteği doğrultusunda 10 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Jose Sosa'dan istediği yanıtı alamayınca başka isimlere yöneldi.



Jose Sosa için Milan başkanı Galliani ve Arjantinli yıldızın menajeri olumsuz konuşunca Fenerbahçe'de bu defter büyük oranda kapandı gibi görünüyor. Sarı lacivertliler şimdiden B planı için çalışmalarına hız verilirken, Hernanes dışında basında çıkan isimlerden biri de Sevilla'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Ganso oldu.



10 numara arayışları sürdüren Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un da ilgilendiği Ganso'yu yeniden gündeme aldığı iddia edilirken, bu transferle ilgili ayrıntılarına FutbolArena ulaştı.



Fenerbahçe cephesinden ulaşılan bilgilere göre yönetim Ganso ismini gündemine aldı fakat teknik heyet ve bilhassa Advocaat'ın veto etmesinden dolayı Brezilyalı yıldız ilk sırada yer almıyor. Teknik heyetin verdiği rapora göre Ganso'nun teknik kapasitesinin yüksek olmasına rağmen oyun anlayışında sıkıntıların olduğunu ve bu yüzden listedeki 10 numara adayları arasında ilk sırada yer almadığı öğrenildi.



Lukas Podolski'nin fiyatı belirlendi



Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Atiker Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın yıldızı Lukas Podolski'nin transfer olacağı iddiaları yeniden gündemi meşgul etmeye başladı.



Lukas Podolski için Vissel Kobe'den 6 milyon Euro istedi. Çin'deki futbol ekonomisi ve ödenen bonservis bedelleri üzerine Beeijing Gouan Kulübünden 7.5 milyon Euro talep eden Galatasaray Kulübü, Japonya için istediği rakamı revize etti.



Şu anda Podolski'nin Faslı menajeri görüşmeleri yürütürken Galatasaray Yönetimi, Vissel Kobe'den 6 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.



Karavaev, Fenerbahçe'nin görüştüğü ismi açıkladı



Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaev, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada sarı lacivertlilerin ilgilendiği futbolcuyu itiraf etti. Genç oyuncu, Fenerbahçe'nin Sydorchuk ile ilgilendiğini söyledi.



Ülkesinde bir röportaj veren Karavaev'in açıklamaları şu şekilde:



Fenerbahçe nasıl bir kulüp?



Fenerbahçe'de oynamak harika bir duygu. Burada her şey çok güzel. Araba bile verdiler bana. İhtiyacın olan her şeyi kulüp karşılıyor.



Türk takımları neden Ukraynalı oyuncuların peşinde?



Bizim yüksek seviyede oyuncular olmamızdan kaynaklanıyor. UEFA sıralamasında Ukrayna, Türkiye'nin üzerinde. Ayrıca maddi olarak iyi paralar da veriliyor. Fenerbahçe'nin Sydorchuk'la da ciddi bir şekilde ilgilendiğini biliyorum. İyi bir futbolcu ve gelirse katkı sağlayabilir.



Türkiye güvenli bir ülke mi?



Dünyanın her yerinde terör saldırıları oluyor. Burada hayat normal ve insanlar futbolu çok seviyor.



Jeremain Lens ile arkadaş oldunuz mu?



Ukrayna Ligi hakkında onunla sürekli konuşuyoruz. Otobüse ilk bindiğimde beni görünce "Hey dostum, yanıma gel otur" dedi.



Van Persie nasıl biri?



Van Persie ve Martin Skrtel çok alçak gönüllü. Yıldız futbolcu olsalar da dış dünyaları çok samimi.



BEŞİKTAŞ'IN FERNANDO TORRES TRANSFERİNDE SON DURUM



Beşiktaş'ta hücum hattına yapılacak takviye konsunda çalışmalar devam ederken gündemdeki isimlerden biri olduğu iddia edilen Fernando Torres için Atletico Madrid ile anlaşma sağlandığı öne sürüldü.



Habertürk'te yer alan habere göre; Fernando Torres ile ilgilendiklerini ve düşük bir fiyata transfer etmek istediklerini söyleyen Orman'a Cerezo, "Bize bedava geldi. Şu anda fazla şans da bulamıyor. Alacaklarına karşılık size bedelsiz satabiliriz. Siz oyuncuyu ikna edin yeter" karşılığını verdi.



Bu görüşmede iki kulüp başkanı Fernando Torres'in bedelsiz Beşiktaş'a verilmesi konusunda el sıkıştı. Daha sonra Torres ile görüşen başkan Fikret Orman ve yönetici arkadaşları 33 yaşındaki golcüye 2 milyon Euro'ya yakın bir ücret teklif etti.



ADVOCAAT'A LİSANS ŞOKU



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat ile Hollanda Futbol Federasyonu arasında gerilim yaşandı. Tecrübeli teknik adamın, federasyonun belirlediği seminerlere katılmaması nedeniyle lisansının iptal edileceğinin iletilmesi Dick Advocaat'ı adeta çileden çıkardı.



Hollanda Futbol Federasyonu, Dick Advocaat'a 3 yıl içerisinde çdüzenlenen konferanslara katılarak gerekli şartları yerine getirmesini bildirdi. Bu karar sonrası Hollanda basınına konuşan deneyimli teknik adam sistemi eleştirdi.



Federasyonu eleştiren Dick Advocaat, "Böyle şeylere ayıracak vaktim yok. Takım çalıştırırken bunu nasıl yapabilirim? En ufak bir mantığı yok. Orta çağda mı yaşıyoruz? Hollanda Antrenörler Derneği'nin buna müdahale etmesi gerekir.



Federasyonun seminerlerine katılacak vaktim yok. Eğer bu çalışmalara katılırsam affedeceklermiş. Her gün sahadayım zaten, bu yeterince puan kazandırmıyor mu?



Türkiye'de de bu seminerlere katılabilirim ama Türkçe bilmiyorum. Hollanda'ya dönmezsem lisansımı kaybedebilirim. Türkiye'de birkaç konferansa gidip yoklama kağıdına imza atarak lisansımı koruma altına alacağım. Bu resmen delilik." şeklinde konuştu.