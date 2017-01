Gündem Raporu - 13 Ocak Cuma

FutbolArena - Gündem Raporu'nda 13 Ocak 2017 Cuma günü öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik.



Ahmet Çalık ne kadar kazanacak?



Galatasaray, Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Ahmet Çalık ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp, KAP'a yaptığı açıklamada oyuncunun maliyetini de bildirdi.



"Profesyonel futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık ve Kulübü Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR tutarında transfer tazminatı ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2016-2017 futbol sezonundan başlamak üzere 4,5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.



2016-2017 sezonu için net 450.000 EUR sabit transfer ücreti



2017-2018 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti



2018-2019 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti



2019-2020 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti



2020-2021 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti



Kulüp bu dönem içerisinde futbolcuya ayrıca; takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR puan primi ödeyecektir. Bu primler, futbolcunun ilk 11'de oynadığı müsabakalar için %100, sonradan oyuna girdiği müsabakalar için %50 ve ilk 18 kişilik kadroda olup oyuna girmediği müsabakalar için %25 oranında ödenir. Futbolcuya, kadroda olmadığı müsabakalar için prim ödemesi yapılmaz."



Ahmet Bulut'tan Arda Turan açıklaması



Barcelona'da top koşturan Arda Turan'ın Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua'ya transfer olacağı ve 3 yıllık anlaşma çerçevesinde 60 milyon Euro kazanacağı iddia edildi. Milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut konuyla ilgili FutbolArena'ya kısa ve net bir açıklama yaptı.



34 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan ve bu sezon sergilediği performansla alkış toplayan Arda Turan'ın Çin Ligi'nden geldiği iddia edilen teklifi kabul etmediklerini dile getiren Ahmet Bulut, FutbolArena'ya özel yaptığı açıklamada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Olcay Şahan, Trabzonspor'a katkı sağlar mı?



Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un kadrosuna kattığı son isim Olcay Şahan oldu. Bu hamleyi sizler için değerlendirdik.



Doğru karakter



Olcay Şahan, 2012-2013 sezonu başında Beşiktaş'a transfer olduğunda geçen sezon hayal kırıklığı yaratmış bir takıma gelmişti. Arkadaşlarıyla güzel iletişim kuran, takımdaki birlikteliği artıran, enerjisi yüksek bir oyuncu. Bu tür durumlarda dünyanın her yerinde önemli. Türkiye'de daha da önemli. Selçuk Şahin'in Gençlerbirliği'nde yarattığı etki bunun en yakın örneklerinden. Trabzonspor her şeyden önce takımın ihtiyacı olan karakterde bir oyuncu transfer etti. Zaten gelir gelmez daha ilk gün Okay Yokuşlu, Yusuf Erdoğan gibi oyuncularla samimi görüntüler vermesi de bunu onaylıyor.



Olcay için de doğru karar



Avrupa futbolunda aynı kulüpte yıllarca oynayan futbolcunun takımda kalma süresi arttıkça genelde taraftarın ona duyduğu saygı da artıyor. Türk futbolunda ise genelde tam tersi bir durum oluyor. Aynı takımda yıllarca oynayan futbolcunun artık yüzü eskimeye başlıyor. İlk başarısızlıkta hedef tahtası haline geliyorlar. Fenerbahçe'de Volkan Demirel bu problemle çok defa karşı karşıya kaldı. Galatasaray'da son dönemde Selçuk İnan bunu yaşıyor. Beşiktaş'ta da Olcay Şahan bu problemle karşılaştı. Kendi taraftarından bile tepki görmeye başladı. Bu sezon formsuz bir görüntü de sergiledi. Üstelik Beşiktaş ile yaptığı kontrat yenileme görüşmelerinde istediği yanıtı alamadı. 29 yaşında bir futbolcu olarak Trabzonspor ile seneliği 1.7 milyon Euro'dan 3.5 yıllık sözleşme yapmak kendisi için de mantıklı bir karar gibi görünüyor.



Trabzonspor'un kanattaki problemi



Bordo-mavili ekip sezon başında Castillo gibi çok önemli bir kanat oyuncusu transfer etti. Yeni Yattara olması umut ediliyordu. Fakat performansı hayal kırıklığı yarattı. Onun yerine sol kanatta Yusuf Erdoğan oynadığında daha fazla katkı sağlıyordu. Yusuf zaman zaman da sol bekte oynatıldı. Sağ kanatta oynatıldığı da oldu. Çünkü Trabzonspor ligin ilk devresini kadrosunda bir sağ kanat oyuncusu olmadan tamamladı. Sağ kanatta genelde Matus Bero forma giydi. Bero'nun asıl pozisyonu orta sahanın merkezi. Ama orada Mehmet Ekici vardı. Olcay Şahan, Beşiktaş'ta genelde sol kanatta oynatılmıştı. Ama bir takım oyuncusu olarak görev verildiğinde sağ kanatta da oynayabiliyor. Trabzonspor'un kanat rotasyonu zayıf kalmıştı. İki solak Yusuf ve Castillo'ya karşılık sağ ayaklı tek alternatif merkez oyuncusu Bero'ydu. Sağ ayaklı Olcay bu anlamda da doğru hamle gibi görünüyor.



Defansif sorumluluktan kaçınmıyor



Olcay Şahan'ın önemli özelliklerinden biris takım savunmasına büyük katkı sağlaması. Ersun Yanal geçiş oyunlarında isteksiz oyunculardan hoşlanmıyor. Savunmadan hücuma geçerken de, hücumdan savunmaya geçerken de ağır kalan, isteksiz görünen futbolcuları pek tercih etmiyor. Olcay Şahan'ı tercih etmesinde en önemli etken olarak bunu görüyorum. Olcay bir hücum oyuncusu olmasına rağmen savunmaya geçişlerde de sorumluluklarının farkında olan bir oyuncu. Hatta bazen enerjisini savunmada gereğinden fazla kullandığı için hücumda aksayabiliyor. Ama oyunun iki yönünü de oynayabilen bir futbolcu.



Ozan Tufan: 'Açlıktan ölüyorum hocam'



Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'ın uygulamaları futbolcuları zor duruma düşürdü. Genç oyunculardan Ozan Tufan'ın hocasına bu konuda dert yandığı kaydedildi.



Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, performanslarını sık sık eleştirdiği Salih Uçan ve Ozan Tufan'ın yanı sıra fiziksel düşüş gözlediği Alper Potuk'u Antalya kampında deyim yerindeyse bayılttı.



Üç oyuncuyla kampın ilk günü konuşan Advocaat, "Üçünüz de fiziksel olarak yetersizsiniz. Size ekstra program yazdıracağım" dedi. Takımın normal kamp programına katılan oyuncular, kondisyoner Fatih Yıldız eşliğinde bireysel ekstra çalışmalar yaptılar.



Bu üçlü içindeki en şanssız isim bireysel ekstra çalışmaların yanı sıra diyet ağırlıklı beslenme programına da tutulan Ozan oldu. Milli futbolcu, Advocaat ile yaptığı bir görüşmede 'Hocam açlıktan ölüyorum. Karnımı doyurmak istiyorum' diye dert yandı.



Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mehmet Ekici, transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 24 TV ekranlarından yayınlanan Spor Gecesi programında Gökhan Dinç'e konuşan genç futbolcu, Beşiktaş'a asla transfer olmak istemediğini söyledi.



Gökhan Din, Mehmet Ekici ile arasında geçen konuşmayı programda paylaştı. Ekici'nin kendisine, "Asla Beşiktaş'a gitmeyeceğim.Benim rengim belli. Bedeli ne olursa olsun Fenerbahçe forması giyeceğim" dediğini ifade etti.