Gündem Raporu - 12 Ocak Perşembe

FutbolArena - Gündem Raporu'nda 12 Ocak 2017 Perşembe günü öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik.



12 OCAK 2017 PERŞEMBE FUTBOL HABERLERİ



Beşiktaş, Ersan Adem Gülüm ile anlaştı



Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm ile anlaştığı öğrenildi.



Beşiktaş'ın geçen sezon 7 milyon Euro karşılığında Çin'in Hebei China Fortune takımına sattığı Ersan Gülüm, geri döndü. Oyuncu, Beşiktaş'a dönmek için haber yolladı ve anlaşma sağlandı.



FutbolArena'nın ulaştığı bilgilere göre Ersan'da yaşanan bu sıcak gelişmenin arkasındaysa Hebei China Fortune'nın Ersan'ı düşünmemesi var.



Çin kulübü, geçen yıl 7 milyon Euro verip aldığı Ersan Gülüm'e 'Bu sene takımda seni düşünmüyoruz' dedi. Bu karar üzerine Ersan Gülüm, Beşiktaş'a kiralık dönmek için haber yolladı.



ERSAN GÜLÜM'ÜN SATIŞ BEDELİ NE KADARDI?



Galatasaray, Ahmet Çalık'ı transfer etti mi?



Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, stoıper takviyesi konusunda sonuca ulaştı. Sarı kırmızılılar, Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Çalık'ı transfer etti.



Galatasaray yönetiminin Ahmet Çalık transferindeki planına FutbolArena ulaştı. Gençlerbirliği yönetiminden 12 Ocak Perşembe günü için randevu alan Galatasaray yetkilileri transferdeki yeni teklifini sundu.



Ahmet Çalık için Gençlerbirliği'ne 2,5 milyon Euro önerdi ve kulüpler arasında anlaşma sağlandı. Sarı kırmızılılar KAP'a yaptığı açıklamayla Ahmet Çalık ile görüşmelere başlandığını açıkladı.



AHMET ÇALIK KONYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?



Trabzonspor, Hugo Rodellaga transferinde ne kadar bonservis ödeyecek?



Trabzonspor, Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega'yı renklerine bağladı.



Trabzonspor bir süredir transferi için uğraş verdiği Akhisar Beleidyespor'un golcü oyuncusu Rodallega'da mutlu sona ulaştı. Rodallega ile prensipte anlaşan bordo mavililer bu transferi büyük ölçüde bitirdi ve golcü futbolcu sezonun ikinci yarısından itibaren bordo mavili formayı giyeyecek.



Trabzonspor'un 12 Ocak Perşembe günü Akhisar Belediyespor'un golcü futbolcusu Rodallega'nın menajeriyle Trabzonspor arasında son görüşme yapılarak pürüzler giderilecek. Golcü futbolcu Trabzonspor'a prensipte evet dedi ve anlaşma sağlandı.



FutbolArena'nın Türkiye'de ilk olarak duyurduğu Mustafa Yumlu takas haberini Trabzonspor başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu da yaptığı açıklamada, "Mustafa Yumlu takas haberlerinin gerçeği yansıttığını." söyleyerek doğrulamıştı.



Buna göre Trabzonspor, Rodallega transferinde Akhisar Belediyespor'a takas yoluyla Mustafa Yumlu'ya göndererek, ayrıca 350 bin euro ödeyecek.



TOLUNAY KAFKAS AYRILMASINI İSTEMEMİŞTİ AMA...



Galatasaray, Evgen Khacheridi'yi transfer edecek mi?



Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren ve bir yandan da transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da stoper takviyesi için gündeme gelen son isim Evgen Khacheridi oldu. Sarı kırmızılıların bu transferde de yüksek bonservis bedeliyle karşılaştığı öğrenildi



İlgilendiği stoperler konusunda kulüplerin yüksek bonservis bedelleri nedeniyle şu ana kadar transferi bitiremeyen Galatasaray'da Evgen Khacheridi ismi gündeme geldi. Scout ekibi tarafından yönetime önerilen Ukraynalı oyuncunun da bonservis bedelinin yaklaşık 7 milyon Euro olması nedeniyle yönetim harekete geçmedi. UEFA kriterleri nedeniyle yüksek bedel ödeyemeyecek olan sarı kırmızılıların bu isim için girişimde bulunmadığı öğrenildi.



KHACERİDİ KİMDİR?



FENERBAHÇE'DEN YUSUF NAMOĞLU'NA SERT SÖZLER



Fenerbahçe Kulübü, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun hakemlerin performanslarıyla ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Sarı lacivertli kulüp, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla Yusuf Namoğlu'nu eleştirdi.



İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:



Bugün, bazı yazılı basın mecralarında, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun kulübümüze yönelik birtakım yüzeysel varsayımlarını içeren demeçlerine tarafımızca tesadüf edilmiştir.



Bahse konu demeçlerin, sahibi tarafından yalanlanmadığından doğru olduğu varsayımıyla aşağıda yazılı açıklamanın yapılmasının mecburiyeti gerekmiştir. Öncelikle, ifade etmek isteriz ki, Yusuf Namoğlu'nun açıklamaları bir MHK Başkanı'nın ciddiyetiyle hiçbir şekilde bağdaşmayacak bir yüzeyselliktedir. Taraflı tarafsız tüm spor yorumcuları, ligin ilk yarısında lig yarışının hakem hataları ile şekillendiğini, yapılan hakem hatalarının hata boyutunu aştığını, belli hakemlerin ligi dizayn ettiğini, bu hakemlerin futbol dünyasından uzaklaştırılmaması halinde hakemlik müessesine güvenin olamayacağını açıkça ifade etmiş ve bu görüşler üzerinden fikir birliğine varmıştır.



Buna karşın Yusuf Namoğlu, sanki ligin ilk yarısında bu hakem hataları hiç yaşanmamış, MHK Başkanlığı yaptığı her dönemde olduğu gibi, bu dönem de belli takımlar lehine olan ve artık hata kavramı ile izahı mümkün olmayan hakem kararları olduğunu görmezden gelmiştir. Bu durum karşısında açıkça ifade etmek isteriz ki, ya Yusuf Namoğlu'nun kapasitesi bu kadardır ve bu sebeple bu şekilde sığ ve yaşanan olaylarla uyumlu olmayan açıklamalar yapmaktadır; ya da Yusuf Namoğlu kötü niyetlidir.



Video hakem uygulamasına bir an önce ligimizde başlanması gerektiği hususundaki kulüplerin ortak isteğinden bile bir sonuç çıkaramayan Yusuf Namoğlu, ücretli danışman yabancı hakem hocaları ile günü kurtarma, oluşmuşu hiç olmamış gibi gösterme çabasındadır. Tarafımızdan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na ve bilgi içinde kendisine gönderilen yazımız ve ekleri ile ligin ilk yarısında hakemlerin müsabakalarımızda ve rakiplerimizin müsabakalarındaki kararları mukayeseli örnekler ile açıklanmış ve hakem performanslarının basit hata ile izah edilmeyecek ölçüde olduğu somut kanıtları ile gözler önüne serilmiştir. Buna karşın, Yusuf Namoğlu medyaya yansıyan açıklamalarında kulübümüz lehine verilmiş hatalı bir karar ile kulübümüz aleyhine verilen (sadece) bir kararın dengelenmiş olduğunu, bu şekilde lig yarışında hakem hatalarının dengeli bir dağılım içinde olduğu şeklinde akla zarar bir değerlendirmede bulunmuştur. Bu vesile ile bir kere daha altını çizerek belirtmek isteriz ki, Fenerbahçe Spor Kulübü, aleyhine olan hakem hatalarının başka maçlarda lehine yapılan hakem hataları ile dengelenmesi gibi bir arayış içinde değildir ve bu anlayışı şiddetle reddetmektedir.



Yusuf Namoğlu'nun kendisine sunulan dosya muhteviyatı gerçekliğini görmezden gelerek, bu üslup ile kamuoyuna verdiği mesaj, Yusuf Namoğlu'nun MHK Başkanlığı dönemlerine hakim olan kötü yönetim iddiamızın en açık delilidir. Yusuf Namoğlu'nun MHK Başkanlığı yaptığı her dönem, sistematik şekilde hata yapan hakemlerin kollanarak sistematik hata yapmaları konusunda cesaretlendiği dönemler olmuştur. Hakemlerin, şampiyonu ya da düşecek takımı belirleme gibi fikirler ile sahaya çıktığının kamuoyunun geniş kesimleri tarafından yaygın bir şekilde düşünüldüğü bir dönemde Türk Hakemliği'nin başarılı ve iyi yolda olduğunu söylemek Türk Futbolu'na karşı yapılmış büyük bir kötülüktür. Türkiye Futbol Federasyonu'na yazmış olduğumuz yazının da ana fikri budur. Sistematik bir şekilde hata yapan, ligi dizayn eden hakemlerin Türk Futbolu'nda hiçbir yeri yoktur. Bu hakemlerin, mesleki olarak cezalandırılarak, hatalarından arınmasını beklemek de safdilliktir. Tüm kamuoyunun da yakından bildiği bu hakemler ile geçmişte örnekleri yaşandığı gibi vedalaşılmalı ve bu hakemlerin hakem camiasının güvenilirliğine süreklilik arz eden bir şekilde vermiş oldukları zarara artık bir son verilmelidir.



Söz konusu talihsiz demeçten yaptığımız bir başka çıkarım, Yusuf Namoğlu'nun, tarafımızdan raporlanan, ilk yarıda 3 büyükler adına hakemlerin lehte ve aleyhte yaptıkları hakem hatalarına ilişkin detaylı değerlendirmeye göz ucuyla dahi bakmamış olması, raporlarımızı dikkate almamış olmasıdır. Yusuf Namoğlu'nun MHK Başkanlığı yaptığı dönemlerde hakem performanslarının düşüklüğü artık tüm çıplaklığı ile kamuoyu tarafından da görülmektedir. Hakemlik müessesine olan güven eksikliği, Türk Futbolu'nu yakın gelecekte yaşanması muhtemel ayrıştırıcı bir kırılma noktasına doğru hızla sürüklemekte, bugün bizlere karşı kasıtlı yapıldığına inandığımız hakem yanlışları, başka takımlar için de kötü bir emsal teşkil edecek noktaya gelmektedir.



MHK Başkanlığı gibi Türkiye'de çok büyük bir endüstrinin yönetim paydaşlarından olan bir makamda oturan Yusuf Namoğlu'nun, hakemler konusuna daha büyük ölçekte bir ciddiyetle yaklaşması, yaşanan kötü hakem performanslarını görmezden gelmemesi, sistematik şekilde hata yapan hakemleri korumaması, bunlarla vedalaşması, artık tüm kamuoyunun görüp dillendirdiği gerçekleri görmezden gelmeden üstüne giderek çözüm üretmesi, aksi halde o koltuğu boş yere işgal etmemesi Türk Futbolu'nun geleceği için şüphesiz belirleyici etmenlerden biri olacaktır.