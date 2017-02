Gündem Raporu - 1 Şubat Çarşamba

FutbolArena - Gündem Raporu'nda 1 Şubat 2017 Çarşamba günü öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik.



1 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA FUTBOL HABERLERİ



Bruma'dan Arsenal'e transfer açıklaması



Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Galatasaray formasıyla başarılı bir performans sergileyen Armindo Bruma, İspanyol basınına özel bir röportaj verdi. Portekizli genç futbolcu, Real Sociedad günlerinden başlayarak, İstanbul'daki yaşantısı ve transferiyle ilgili birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. İşte Bruma'nın El Mundo Deportivo'ya verdiği röportaj:



"ÜST SEVİYEDE OYNADIĞIMI KANITLADIM"



"Real Sociedad'da önemli 1 yıl geçirdim. Üst düzey bir ligde forma giyebileceğini kanıtladım. Benim için unutulmayacak bir yıldı. İspanya'yı çok sevdim. Daha fazla oynamayı bekliyordum ama bunu olumsuzluk olarak görmüyorum. 33 maçta oynadığım ve 3 gol attım. Sociedad'da kalabilirdim ama sözleşmemdeki bedeli ödeme imkanları yoktu."



"GALATASARAY'DA KÖTÜ GİTMİYORUZ"



"Galatasaray'da benim açımdan işler çok iyi gidiyor. Takımıma elimden geldiğince yardım ediyorum. Attığım gollerle daha yüksek sviyelere çıkmayı hedefliyorum. Galatasaray'a verebileceğim en iyi performansı vermek istiyorum. Şu an benim için en büyük kulüp Galatasaray. Avrupa futboluna da damga vuran, büyük bir oyuncu olmak istiyorum."



ARSENAL'E TRANSFER OLACAK MI?



Galatasaray'a Serdar Aziz müjdesi



Yaşadığı sakatlık üzerine sezonu kapattığı duyurulan Serdar Aziz'in son durumu ne? Teknik direktör Jan Olde Riekerink ve yönetimi sevindiren gelişmeyi FutbolArena açıklıyor.



Serdar Aziz'e Almanya'da özel olarak hazırlanan bir dizlik takılmıştı. Serdar Aziz'in dizliği önümüzdeki hafta 10 Şubat 2017 tarihinde çıkarılacak ve tecrübeli stoper 13 Subat 2017 tarihinden itibaren kuvvetlendirme çalışmalarına başlayacak.



Serdar Aziz daha sonra düz koşulara başlayacak ve ligin final niteliği taşıyan haftalarında sahada olacak. Milli futbolcu, Nisan ayı içinde Galatasaray formasını yeniden giyebilecek.



Hiç sakat oyuncusu bulunmayan Galatasaray Saglık Kurulu da Serdar Aziz'in üzerine titrerken, oyuncunun planlanan sahalara dönüş süresinden daha hızlı iyileşme göstermesi herkesi mutlu etti.



GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA



Fenerbahçe'de sakat futbolcular Salih Uçan, Volkan Şen ve Ozan Tufan'dan haberler



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Advocaat, futbolcularına moral verdi.



Sarı-lacivertliler, bir günlük iznin ardından derbi maçın hazırlıklarına Advocaat yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.



Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu Kayserispor'a 4-1 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler hafta sonu Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Beşiktaş maçına çevrildi. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan futbolculardan Ozan Tufan'ın Beşiktaş maçında oynayabileceği, Salih Uçan ve Volkan Şen'in ise derbide forma giyemeyeceği öğrenildi.



Ozan Tufan'ın hafta başı yapılan antrenmana katıldığı ve derbide oynaması için önünde bir engel bulunmadığı aktarılırken, Volkan Şen'in ise bugünkü idmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı belirtildi. Volkan Şen'in, Spor Toto Süper Lig'de 11 Şubat'ta oynanacak Bursaspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.



SALİH UÇAN YETİŞECEK Mİ?



Beşiktaşlı Caner Erkin sahalara ne zaman döneceğini açıkladı



Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin sahalara ne zaman döneceği konusunda bir tarih verdi. BeinSports'a konuşan yıldız futbolcu şunları söyledi:



SEN YOKKEN BEŞİKTAŞ'IN PERFORMANSINI NASIL BULUYORSUN?



"Gayet güzel. Şampiyonlar Ligi'nden elenmemize rağmen UEFA'da devam edeceğiz yolumuza. Ligde bence karamsar bir kötü durumumuz yok. Lideriz zaten. Tabi ki zaman zaman kötü performanslar olabilir. Hocamız ve bizler robot değiliz. Kötü oynadığında da büyük takımların kazanması lazım. Beşiktaş takımının her zaman kazanması lazım. Şu anda ben karamsar bir durum görmüyorum. Ligi en üstte bitireceğimize inanıyorum."



BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA NEREYE KADAR GİDEBİLİR?



TRABZONSPOR'UN TRANSFERİ NEDEN OLMADI?



Trabzonspor kulübü genel sekreteri Gençağa Meriç, ara transfer döneminde yeni gelen futbolcular hakkında açıklama yaparken, Napoli'den El Kaddouri transferinin neden gerçekleşmediği konusuna da açıklık getirdi.



Trabzonspor kulübünün transferin son gününde Napoli'den kadrosuna katmak istediği fakat son anda vazgeçildiği ve oyuncunun Empoli'ye imza atmasıyla ilgili olarak bordo mavili kulübün genel sekreteri Gençağa Meriç, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.



"Sıkı bir çalışma yaptık. Takımımıza olumlu etki ve katkı yapacak yeni oyuncular aldık. Bu da takımın gücünü arttırdı. Bunu da oynadığımız maçlarda gösterdik. Daha iyiye doğru gidecek. Takımımıza güveniyoruz. Oynanan futbol, takımın kalitesi ve gelen oyuncular iyiye doğru gittiğimizi gösteriyor. Yavaş yavaş takım olmaya başladık. Öncelikli hedefimiz iyi bir takım olmak"



"Daha önce kulübüyle de görüşmeler yapmıştık. Biz El Kaddouri'yi sezon başında da düşünmüştük ama ekonomik nedenlerden dolayı gerçekleşmedi. Kısıtlı bir bütçe vardı. Sıkıntılı dönemden geçiyorduk. O dönem de ilgilenmiştik fakat olmadı. Yine oyuncuyla temas kurduk. Kulübüyle kurduk. Ancak hem oyuncunun, hem de kulübünün sürekli taleplerin değişmesinden dolayı vazgeçtik. Biz vazgeçtikten sonra Empoli'ye imza attı. Oyuncunun ve Napoli kulübünün istekleri sürekli değişiyordu. Biz de bu yüzden vazgeçtik."



Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç son olarak El Kaddouri ile ilgili ön protokol yapılıp "Ön protokol yapmadık. Sadece onlar, biz Trabzonspor'un ciddiyetini görmek için oyuncunun bize talebi oldu. O tür bir durum oldu. Herhangi bir şekilde ön protokol yapmadık."