Gündem Özetine

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek, Beykoz Mecidiye Kasrı'nda Anayasa Mahkemesinin 55. Yıl Dönümü Gala Yemeği'ne katılacak.

Gündem Özetine

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek, Beykoz Mecidiye Kasrı'nda Anayasa Mahkemesinin 55. Yıl Dönümü Gala Yemeği'ne katılacak.

(Ankara/12.00/13.00/İstanbul/19.30)

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