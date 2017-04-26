Gündem Özetine

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.



İki cumhurbaşkanı, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından bazı anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.



Erdoğan, Fermacu onuruna resmi akşam yemeği verecek.



(Ankara/16.30/16.45/18.30/19.00)