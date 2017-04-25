Gündem Özetine
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenecek Anayasa Mahkemesi 55. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenecek Anayasa Mahkemesi 55. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak.
Erdoğan, güven mektuplarını takdim edecek Moğolistan Büyükelçisi Bold Radvan, Tayland Büyükelçisi Suvat Chirapant ve Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuli ile Benin Dışişleri Bakanı Aurelien Agbenonci'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/10.30/13.00/13.45/14.30/16.00)