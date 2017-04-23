Gündem Özetine
- Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törene katılacak, Çankaya Köşkü'nde çocukları kabul edecek.
- Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törene katılacak, Çankaya Köşkü'nde çocukları kabul edecek.
Yıldırım, TBMM'ni·n açılışının 97. yıl dönümü dolayısıyla özel gündemle toplanacak Genel Kurula, Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne ve TBMM Şeref Salonu'nda verilecek resepsiyona iştirak edecek.
(Ankara/09.15/10.00/14.00/16.00/19.00)