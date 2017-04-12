Gündem Özetine
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek "Erzurum Buluşması"nda halka hitap edecek, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Milli İrade Platformu tarafından organize edilen "15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Programı"na katılacak.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek "Erzurum Buluşması"nda halka hitap edecek, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Milli İrade Platformu tarafından organize edilen "15 Temmuz
Şehit Yakınları ve Gaziler Programı"na katılacak.
(Erzurum/14.00/İstanbul/19.00)
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