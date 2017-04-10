Gündem Özetine

- Başbakan Binali Yıldırım, Konak Polisevi'nde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek kahvaltı programına katılacak, Aydın İstasyon Meydanı'ndaki mitingde halka seslenecek, Valiliği ziyaret edecek.

Gündem Özetine

- Başbakan Binali Yıldırım, Konak Polisevi'nde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek kahvaltı programına katılacak, Aydın İstasyon Meydanı'ndaki mitingde halka seslenecek, Valiliği ziyaret edecek.

(İzmir/10.00/Aydın/16.00/17.30)

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