Gündem Özetine
- Başbakan Binali Yıldırım, Menemen Gölpark girişinde Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu temel atma ile Alsancak Atatürk Voleybol Salonu'nda düzenlenecek "101 Dev Eser"in toplu açılış törenlerine katılacak.
- Başbakan Binali Yıldırım, Menemen Gölpark girişinde Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu temel atma ile Alsancak Atatürk Voleybol Salonu'nda düzenlenecek "101 Dev Eser"in toplu açılış törenlerine katılacak.
Yıldırım, Karabağlar'da kentsel dönüşüm projesi temel atma törenine iştirak edecek.
(İzmir/11.30/14.00/16.00)
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