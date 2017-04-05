Gündem Özetine

- Başbakan Binali Yıldırım, Menemen Gölpark girişinde Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu temel atma ile Alsancak Atatürk Voleybol Salonu'nda düzenlenecek "101 Dev Eser"in toplu açılış törenlerine katılacak.

Gündem Özetine

- Başbakan Binali Yıldırım, Menemen Gölpark girişinde Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu temel atma ile Alsancak Atatürk Voleybol Salonu'nda düzenlenecek "101 Dev Eser"in toplu açılış törenlerine katılacak.

Yıldırım, Karabağlar'da kentsel dönüşüm projesi temel atma törenine iştirak edecek.

(İzmir/11.30/14.00/16.00)

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