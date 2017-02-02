Gündem Özetine

- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek, ortak basın toplantısına ve Merkel onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

Gündem Özetine

- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek, ortak basın toplantısına ve Merkel onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

(Ankara/17.15/18.45/19.15)

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