- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek, ortak basın toplantısına ve Merkel onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.
(Ankara/17.15/18.45/19.15)
Gündem Özetine
- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek, ortak basın toplantısına ve Merkel onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.
- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek, ortak basın toplantısına ve Merkel onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.