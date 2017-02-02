Gündem Özetine

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul edecek, turizm sektör temsilcileri ile buluşacak.

Gündem Özetine

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul edecek, turizm sektör temsilcileri ile buluşacak.

(Ankara/13.30/16.00/11.00)

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