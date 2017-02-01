Gündem Özetine

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBA Ödülleri Töreni'ne katılacak ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul edecek.

Gündem Özetine

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBA Ödülleri Töreni'ne katılacak ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul edecek.

(Ankara/11.00/14.30)

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde "Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri" törenine katılacak ve partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.30/14.30)

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