Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkünde, İngiltere Başbakanı Theresa May'i resmi törenle karşılayacak, ortak basın toplantısına ve May onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.
(Ankara/15.30/17.00/18.00)
Gündem Özetine
Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkünde, İngiltere Başbakanı Theresa May'i resmi törenle karşılayacak, ortak basın toplantısına ve May onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.
Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkünde, İngiltere Başbakanı Theresa May'i resmi törenle karşılayacak, ortak basın toplantısına ve May onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.