- Başbakan Binali Yıldırım, Bilkent Oteli'nde yapılacak Adli Veri Bankası tanıtım törenine ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) binasında düzenlenecek Dünya Gümrük Günü kutlama programına katılacak.
(Ankara/10.30/13.30)
Gündem Özetine
- Başbakan Binali Yıldırım, Bilkent Oteli'nde yapılacak Adli Veri Bankası tanıtım törenine ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) binasında düzenlenecek Dünya Gümrük Günü kutlama programına katılacak.
- Başbakan Binali Yıldırım, Bilkent Oteli'nde yapılacak Adli Veri Bankası tanıtım törenine ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) binasında düzenlenecek Dünya Gümrük Günü kutlama programına katılacak.
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