Gündem Özetine

- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım partisinin genel merkezinde düzenlenecek AK Parti 115. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ile Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına katılacak.

Gündem Özetine

- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım partisinin genel merkezinde düzenlenecek AK Parti 115. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ile Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00/18.00)

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